Anıtkabir’e 10 Kasım’da rekor ziyaretçi: 1 milyon 219 bin kişi Anıtkabir’e gitti!

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıldönümünde yüz binler Anıtkabir’e aktı.

Anıtkabir Komutanlığının bağlı olduğu Millî Savunma Bakanlığı, ziyaretçi verisini paylaştı.

BİR KEZ DAHA REKOR KIRILDI

Buna göre dün Anıtkabir’i 1 milyon 219 bin 148 kişi ziyaret etti. Bu sayı geçtiğimiz yıl 10 Kasım’da, 1 milyon 92 bin’di.

Bu yıl 29 Ekim’de ise 1 milyon 125 bin kişi Anıtkabir’e gitmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87’nci yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” denildi.