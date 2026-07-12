ANK-AR’dan dikkat çeken anket: ‘Seçmen erken seçim istiyor, ekonomiden umutsuz’

ANK-AR Araştırma ve Danışmanlık tarafından 26-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen “Haziran 2026 Seçmen Gündemi Araştırması”, seçmenin siyaset, ekonomi ve olası seçim senaryolarına ilişkin eğilimlerini ortaya koydu. Yüz yüze görüşme yöntemiyle 18 yaş ve üzeri 2 bin 4 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada hata payı yüzde 2,19 olarak hesaplandı. Araştırmanın sonuçları, ekonomik sıkıntıların seçmenin temel gündemi olmaya devam ettiğini gösterirken, erken seçim talebinin de toplumun çoğunluğu tarafından desteklendiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 83,4’ü Türkiye ekonomisinin kötü yönetildiğini ifade etti. Ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı ise yalnızca yüzde 11,8’de kaldı. Ekonomiye ilişkin karamsar tablo, gelecek beklentilerine de yansıdı. Katılımcıların yüzde 57,6’sı önümüzdeki üç ay içinde kendi yaşamında ekonomik zorluk yaşayacağını düşündüğünü belirtirken, yalnızca yüzde 36,5’i böyle bir beklentisinin olmadığını söyledi. Türkiye’nin genel yönetimine ilişkin değerlendirmelerde de olumsuz görüşler öne çıktı. Katılımcıların yüzde 39,7’si ülkenin “çok kötü”, yüzde 23,9’u ise “kötü” yönetildiğini ifade etti. Böylece hükümetin ülkeyi kötü yönettiğini düşünenlerin toplam oranı yüzde 63,6’ya ulaştı. Ülkenin iyi yönetildiğini düşünenlerin toplamı ise yüzde 29,5 olarak ölçüldü.

ERKEN SEÇİM İSTEYENLER ÇOĞUNLUKTA

Ankette seçmenlere “Sizce erken seçim yapılmalı mı?” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 56,5’i “evet” yanıtını verirken, yüzde 34,1’i erken seçime karşı olduğunu belirtti. Kararsızların oranı ise yüzde 9,4 olarak kaydedildi. Araştırmada CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi seçmenlerinde erken seçim talebinin belirgin şekilde yüksek olduğu görülürken, AKP ve DEM Parti seçmenlerinde “hayır” yanıtı öne çıktı.

ÖZEL PARTİ KURARSA, CHP’NİN OYU YÜZDE 4’LERE DÜŞÜYOR

Araştırmada farklı CHP yönetim senaryolarına göre milletvekili seçim tercihleri de ölçüldü. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olarak kalması halinde CHP’nin oy oranı yüzde 34,8 olarak hesaplandı. Bu senaryoda AKP yüzde 27,5 ile ikinci sırada yer alırken, DEM Parti yüzde 9,3, MHP yüzde 8,2 İYİ Parti ise yüzde 5,3 oy aldı. Buna karşılık ankette Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu senaryoda tablo tersine döndü. AKP yüzde 30,9 ile ilk sırada yer alırken, DEM Parti yüzde 13,5, CHP yüzde 13,1 ve İYİ Parti yüzde 13 seviyesinde ölçüldü. Araştırma, bu senaryoda kararsız seçmen oranının da yüzde 25,9’a yükseldiğini gösterdi. En dikkat çekici sonuçlardan biri ise Özgür Özel’in yeni bir siyasi parti kurduğu senaryo oldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra bu yeni partinin oy oranı yüzde 34’e ulaşırken, AKP yüzde 27,3, MHP yüzde 7,8, DEM Parti yüzde 7,7, İYİ Parti yüzde 5 ve CHP yüzde 4,1’de kaldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI YARIŞINDA MUHALEFET ÖNDE

Araştırmada olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin üç farklı senaryo da seçmene soruldu. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarıştığı senaryoda İmamoğlu yüzde 44,6, Erdoğan ise yüzde 35,8 oy aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olduğu senaryoda fark daha da açıldı. Yavaş yüzde 46,2, Erdoğan yüzde 32,4 destek gördü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in aday olduğu senaryoda ise Özel’in oy oranı yüzde 42,4, Erdoğan’ın ise yüzde 37,6 olarak ölçüldü. Üç senaryoda da muhalefet adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde yer aldığı görüldü.

MUTLAK BUTLAN KARARINA DESTEK ÇIKMADI

Araştırmada CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” tartışmaları da seçmene soruldu. Katılımcıların yüzde 58,5’i CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını onaylamadığını, yüzde 25,8’i ise onayladığını söyledi. Kararsızların oranı yüzde 15,7 oldu. Öte yandan “Özgür Özel ve arkadaşları ne yapmalı?” sorusuna katılımcıların yüzde 39,6’sı “yeni bir siyasi parti kurmalı”, yüzde 24,2’si ise “CHP içinde mücadeleye devam etmeli” yanıtını verdi.

BELEDİYE OPERASYONLARI ‘SİYASİ’ BULUNDU

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar da ankette yer aldı. Katılımcıların yüzde 52,8’i operasyonların siyasi olduğunu, yüzde 37,5’i ise yolsuzluk ve rüşvetle mücadele kapsamında haklı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

AÇILIM SÜRECİNDE ŞÜPHE

Araştırmada açılım süreci de seçmene soruldu. Katılımcıların yüzde 43,9’u sürecin sonunda Kürt sorununun çözüleceğine inanmadığını belirtirken, yüzde 26,7’si buna inandığını söyledi. Yüzde 20,1 ise “Kürt sorunu yoktur” görüşünü dile getirdi.