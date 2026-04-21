ANK-AR'dan dikkat çeken seçim analizi: Seçimlerde kırsal bölge belirleyici mi?

ANK-AR tarafından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçlarına ilişkin yerleşim yerlerine göre hazırlanan tablo, Türkiye’de şehir merkezi ile kırsal alanlar arasındaki oy tercihi farkını gözler önüne serdi. Veriler, seçimin sonucunda taşra oylarının kritik rol oynadığını ortaya koydu.

ŞEHİR MERKEZİ İLE TAŞRA ARASINDA BÜYÜK FARK

Paylaşılan tabloya göre yurt içi genel sonuçlarda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51.9 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.1’de kaldı. Ancak şehir merkezlerinde tablo değişti; Kılıçdaroğlu yüzde 50.5 ile öne geçerken Erdoğan yüzde 49.5’te kaldı.

Taşra bölgelerinde ise Erdoğan yüzde 63 oy oranına ulaşırken, Kılıçdaroğlu yüzde 37’de kaldı. Böylece kırsal bölgelerde oluşan büyük farkın genel seçim sonucunu belirlediği değerlendirmesi yapıldı.

ANK-AR Araştırma Direktörü Mert Uzunsoy, Türkiye’de kırsal seçmenin toplam seçmen içindeki oranı azalsa da siyasi sonuçlar üzerindeki etkisini koruduğunu vurguladı.

Uzunsoy, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları üzerinden yaptığı değerlendirmede, kırsal bölgelerin seçim dengelerinde belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Mert Uzunsoy, bugün itibarıyla kırsal bölgelerde seçmenin yaklaşık yüzde 16’sının yaşadığını, bu oranın her dönem kademeli olarak azaldığını belirtti. Ancak kırsal nüfustaki düşüşün, bu seçmen grubunun etkisini ortadan kaldırmadığını söyledi.

Uzunsoy, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini örnek göstererek dikkat çeken bir karşılaştırma yaptı. Buna göre seçim yalnızca şehir merkezlerinde yapılsaydı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50.5 oy oranıyla seçimi kazanacaktı. Ancak kırsal oyların da eklenmesiyle yurt içi sonuçlarda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51.9 ile galip geldi.

“KIRSALDA HÂLÂ BELİRLEYİCİ BİR SEÇMEN GRUBU VAR”

Kentlerde seçmen yoğunluğunun artmasına karşın kırsal alanların siyasi etkisinin sürdüğünü belirten Uzunsoy, “Seçmen yığınları kentlerde olsa dahi kırsalda hâlâ belirleyici bir seçmen grubu var” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’YE "KIRSAL ALAN" UYARISI

Uzunsoy, CHP’nin kırsal alandaki seçmenle ilişkilerinde mesafenin tam olarak kapanmadığını savunarak, sınırlı insan kaynağının doğru köylere ve kırsal alanlara yönlendirilmesi halinde bunun siyasi sonuçlarının görülebileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla kırsal bölgelerde seçmenin %16'sı yaşıyor ve bu oran az da olsa her dönem azalmaya devam ediyor. Ancak buralardaki seçmen sayısının azalıyor olması kırsal seçmenin belirleyici olmadığı anlamına gelmez.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden şöyle bir örnek vereyim; seçim sadece merkez bölgelere yapılmış olsaydı Kılıçdaroğlu seçimi %50.5 ile kazanıyordu. Ancak kırsal oyların devreye girmesiyle Erdoğan seçimi %51.9 (yurt içi sonuçları) ile kazandı.

Seçmen yığınları kentlerde olsa dahi kırsalda hala daha belirleyici bir seçmen grubu var ve CHP'nin bu kitle ile arasında hala daha mesafe kapanmış değil, sınırlı insan kaynağını doğru köylere ve kırsal alanlara kanalize ettiginizde bunun sonucunu muhakkak ki görürsünüz.

Mesele geçmişte ortaya çıkmış bazı verileri ve mevcut insan ilişkilerini kendinize bir kılavuz haline getirebilmektedir."