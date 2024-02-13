ANKA Haber Ajansı'nda peş peşe istifalar
ANKA Haber Ajansı’ndan art arda ayrılık haberleri geldi. Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt ve altı çalışan istifa etti.
ANKA Haber Ajansı’nın Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt ve altı çalışan istifa etti.
Ajansın Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt, Yazı İşleri Müdürü Mansur Çelik, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sinan Tartanoğlu ve dört editör işten ayrıldı.
Yeniçağ'ın haberine göre Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ANKA'da yetki almasından sonra patronaj ve yazı işleri ekibi arasında sıkıntılar olduğu öne sürüldü.
GÖKSEL BOZKURT KİMDİR?
1985 yılında stajyer olarak başladığı gazetecilik hayatı, 1988’den sonra profesyonel olarak pek çok kurumda sürdü. Ulus, Günaydın, Hürriyet, Akşam, Yankı Dergisi, Evrensel, Ulusal Basın Ajansı (UBA), Star ve Birgün gazetelerinde muhabir, parlamento şefi ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Hürriyet Daily News ile Referans Gazetelerinin parlamento büro şefi olarak görev yapan Bozkurt, ANKA'nın Ankara bürosunda Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürütmüştü. Nisan 2021’de ise Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilmişti.
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