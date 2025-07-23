Ankara Adliyesi'nde soruşturma dosyalarını kapatan zabıt katibi Meclis gündeminde

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ankara Adliyesinde görevli zabıt katibinin kendisine ve savcılara ait şifreyle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek soruşturma dosyalarını kapatmasını TBMM gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Günaydın, "Bu durum, yalnızca bir memurun yetkisini aşan işlem yapmasından ibaret değildir. UYAP sisteminin güvenliği, adalet hizmetlerinin bütünlüğü ve kamu vicdanının sarsılmaması açısından hayati önemdedir" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Adalet Bakanı Tunç’un yanıtlaması istemiyle soru önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"KAMU VİCDANININ SARSILMAMASI AÇISINDAN HAYATİ ÖNEMDEDİR"

"Söz konusu iddialar yalnızca bireysel bir yolsuzluk veya görev kötüye kullanımı meselesi değildir. UYAP sistemi gibi son derece kritik ve merkezi bir dijital adli bilişim altyapısında, bir zabıt katibinin bu denli kapsamlı müdahalelerde bulunabilmesi, sistemin güvenlik açıklarını, denetim mekanizmalarının işlevsizliğini ve yargının dijital altyapısında ciddi bir zafiyetin varlığını gündeme getirmektedir. Daha da önemlisi, bu işlemlerin maddi karşılıklarla gerçekleştirildiğine ve terör soruşturmaları başta olmak üzere çeşitli dosyaları doğrudan etkilediğine ilişkin tanık ifadeleri ve delil niteliğinde bilgi ve belgelerin bulunduğu ifade edilmektedir. Bu durum, yalnızca bir memurun yetkisini aşan işlem yapmasından ibaret değildir. UYAP sisteminin güvenliği, adalet hizmetlerinin bütünlüğü ve kamu vicdanının sarsılmaması açısından hayati önemdedir. Adalet sistemine olan toplumsal güvenin sürdürülebilirliği ancak bu tür olayların ciddiyetle soruşturulması, benzer vakaların önüne geçilmesi ve kamuoyunun tatmin edici biçimde bilgilendirilmesiyle mümkündür.

"BİR TARAMA, İNCELEME YA DA DENETİM ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLMEKTE MİDİR?"

Günaydın, şu soruları yöneltti:

- UYAP sistemine ait kullanıcı şifrelerinin başka kişilerce kullanılması nasıl mümkün olabilmektedir? Savcıların oturum bilgileriyle işlem yapılmasına ilişkin denetim ve uyarı mekanizmaları mevcut mudur?

- Haberde adı geçen zabıt katibinin yaptığı işlemler, Bakanlığınız veya HSYK tarafından başlatılan bir idari soruşturma sonucunda mı ortaya çıkarılmıştır, yoksa dış bir ihbar sonucu mu öğrenilmiştir?

- Bu vakada söz konusu işlemlerin çoğunun Fettullah Gülen Terör Örgütü soruşturmalarıyla ilgili dosyalar üzerinde yapılmış olması kamuoyunda ciddi şüpheler uyandırmaktadır. Bu doğrultuda, iddiaların içeriği ve ağırlığı göz önüne alındığında, yürütülen adli ve idari soruşturmalarda ulaşılan sonuçlar nelerdir?

- UYAP sistemine erişim ve işlem yetkileri hangi düzeyde görevli personele verilmektedir? Zabıt katiplerinin takipsizlik kararı düzenleme, yakalama kaldırma gibi işlemleri gerçekleştirmesini teknik olarak engelleyecek hangi güvenlik önlemleri bulunmaktadır?

- Söz konusu vakadan sonra UYAP erişim sisteminde bir güvenlik güncellemesi yapılmış mıdır? Şifrelerin kişiye özel tutulmasını sağlayacak veya ikinci aşama doğrulama sistemi gibi ek güvenlik uygulamaları devreye alınmış mıdır?

- Benzer durumların başka adliyelerde yaşanıp yaşanmadığına dair bir tarama, inceleme ya da denetim çalışması yürütülmekte midir?