Ankara Barosu, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu başkanları 2026 beklentilerini anlattı

2025 yılı, yargı bakımından kritik kararlara sahne oldu. Tepki çeken kararlara karşın iktidar, geri adım atmadı. Demokratik kitle örgütleri ise mücadelesinden hiç vazgeçmedi. Yıl boyu mücadele eden ve hak, hukuk, adalet peşinde olan kuruluşların 2025 yılı görüşlerini ve 2026 yılına yönelik beklentilerini derledik. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt: Türk ulusu ve Türkiye Cumhuriyeti; Batı emperyalizminin 2003 yılında 21. yüzyıl Sevr’i olarak yürürlüğe soktuğu Büyük Orta Doğu Projesi’nin (BOP) 22 ilimiz ile Dicle ve Fırat’ımızı kopararak ülkemizi bölme amaçlı haritasını gerçekleştirmek üzere yoğunlaştırdığı saldırıları altında uğurluyor 2025 yılını. 1950’den itibaren iktidara gelen laik Cumhuriyet ve antiemperyalist tam bağımsızlıkçı yönetim anlayışı karşıtı siyasi kadroların Atatürk’ün akıl ve bilim yolundan sapmalarının ve emperyalizm ile kadim işbirlikçileri dinci gericiliğe ve etnik bölücülüğe verdikleri ödünlerin sonucu olarak Cumhuriyetimiz 103. yaşını siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel krizlerle karşılamak durumunda kaldı yazık ki. Bu olumsuz tabloya karşın milletçe; insan olarak eşit ve özgür birey olmanın bilincine varmış kadınlarımıza, yürekli aydınlarımıza, doğru liderlik, doğru kadro ve doğru yol haritasıyla bütün sorunları aşabildiğini defalarca kanıtlamış her yaştan milyonlarca gencimize ve şaşmaz bir pusula olan Kemalizme sahip olmanın güveniyle 2026’ya umutla bakıyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak 358 şubemiz, 47 temsilciliğimiz, 85 bin üyemiz ve on milyonlarca Mustafa Kemal’in Askeri yurttaşımızla Kemalizmin namus sesini bir sis çanı gibi yurdumuz semalarına asarak yeniden Atatürk Cumhuriyetine ulaşma azim ve kararında olduğumuzu yineliyor, aziz Milletimizin yeni yılını sağlık, esenlik ve mutluluk dileklerimizle kutluyoruz.