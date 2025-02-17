Ankara Barosu Başkanı Köroğlu son gelişmeleri değerlendirdi: 'Totaliter rejime hazırlık yapılıyor'

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, iktidarın muhaliflere “düşman ceza hukuku” uyguladığını söyledi. Ülkenin ekonomik kriz yanında adalet krizi de yaşadığını belirten Köroğlu, “Kazanan hukuk olmazsa hepimiz kaybederiz. Düşman hukukunun uygulandığı yerlerde totaliter rejimlere hazırlık yapılır” dedi.

Ankara Barosu Başkanı Köroğlu son gelişmeleri değerlendirdi: 'Totaliter rejime hazırlık yapılıyor'
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Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 17.02.2025 - 04:00

Gazetemizin Ankara Temsilciliği’ni ziyaret ederek temsilcimiz Sertaç Eş’le yazarımız Işık Kansu’yla görüşen Köroğlu; güncel yargı gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Köroğlu, belediyelere kayyum atanması; siyasilere, gazetecilere ve sanatçılara getirilen tutuklama cezaları; Türkiye Yüzyılı adıyla yayımlanan 4’üncü Yargı Reformu Stratejisi Belgesine ilişkin değerlendirmeler yaptı. “Türkiye şu an ekonominin dışında tam anlamında hukuk krizi yaşıyor” diyen Köroğlu, krizin kazananının hukuk olması gerektiğine vurgu yapan Köroğlu, “Yoksa hepimiz kaybederiz” ifadelerini kullandı.

SEÇİM HAKKI İŞLEVSİZLEŞİYOR

Toplumda günvensizliğin hâkim olduğuna işaret eden Köroğlu, “Siyasi iktidarın tam da istediği buydu. Hukuka olan güven kalmasın istedi, bu yüzden de her şeyi hukuk üzerinden yapıyor. Şablon metinlerle siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler tutuklanmaya başlandıysa burada hukukla ilgili ciddi güven sorunu vardır. Adalet Bakanı zaman zaman; ‘Kimse adalet sistemimiz hakkında güven zedeleyecek açıklamalar yapmamalıdır’ diyor. Ne yapalım, yargı bu haldeyken susalım mı? Bakıyorsunuz, hukuk eliyle demokrasiye saldırıyorlar. Hukukun elindeki kılıçla değil, diğer elindeki teraziyle demokrasinin korunması lazım” dedi. Kayyum atamalarında belediye başkanlarının kesinleşmemiş kararlar üzerinden görevden alındığını söyleyen Köroğlu, bu durumun halkın seçim hakkını işlevsiz kılarak yerel demokrasiyi zayıflattığı anlattı.

Gazetecilere yönelik tutuklamaları da değerlendiren Köroğlu, “Gazetecilerin görevi eleştirel haber yapmak ve ifade özgürlüğünü sağlamaktır. Gazetecilere yönelik yargı süreçlerinde tutuklamanın bir tedbir değil, cezalandırma aracı olarak kullanıldığı görüyoruz. Keyfi gözaltılar veriliyor” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ankara #değerlendirme #görevden alındı

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