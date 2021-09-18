Ankara Barosu Genel Kurulu'nda imza krizi: Adaylar bekleme kararı aldı

18 Eylül 2021 Cumartesi, 17:11

Ankara Barosu’nun 66. Olağan Genel Kurulu, Bilkent Odeon’da yapılacaktı. Ancak genel kurulun yapılması için henüz 2 bin 84 imzaya ulaşılamadı. Saat 09.00'da başlayacağı duyurulan genel kurulda imza veren avukat sayısının 1350 civarında olduğu öğrenildi.

Demokratik Sol Grubu adayı mevcut Baro Başkanı Erinç Sağkan, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubunun adayı İlke Işık, Mesleğe Vefa Grubu’nun adayı Sezgin Özkan ve Avukat Hakları Grubu’nun adayı Nazlı Didem Moğulkoç genel kurulda yarışıyor.

İmzanın toplanamaması üzerine baro başkanı adayları aralarında genel kurulu 17.00’de sonlandırıp, erteleme ya da imzalar toplanana kadar bekleme seçeneklerini tartıştı. Baro başkanları aralarında yeter sayısına ulaşana kadar bekleme kararı aldı. Başkan Adayı Sezgin Özkan, “Gece 3 de olsa beklemeye razıyım. Aynı performans ile konuşurum” dedi.

“BİZ BU ANLAYIŞA KARŞIYIZ”

Baro Başkan adayı İlke Işık, meslektaşlarını genel kurula katılmaya çağırırken, mevcut baro yönetimini de “Şu ana kadar toplanamıyor olmamızın, baromuzu yıllardır yöneten anlayış ile çok ilgisi var. Ankara Barosu’nu tüm avukatların örgütü haline getirebilirsek bu sorunu çözeceğiz. Gerçekten demokratik ve katılımcı bir baro olmadığımız için bu sorunu yaşıyoruz. Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar olarak tam da bunu diyoruz, gelin baroyu birlikte yönetelim” diye konuştu.

BARO BAŞKANI'NDAN GENEL KURULA KATILIM ÇAĞRISI

Mevcut Baro Başkanı Sağkan da meslektaşlarına genel kurula katılma çağrısı yaparak, saat 17.00’den sonra genel kurulun toplanamayacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Bugün saat kaç olursa olsun genel kurulu yapacaklarını dile getiren Sağkan, şunları söyledi:

“Baronun genel kurulları akşam geç saatlere kadar sürebilmekte. Ancak genel kurulun önemi meslektaşlarımızın burada görüş ve eleştirilerine ortaya koyabilecekleri, sağlıklı zemin hatırlanarak, en yüksek karar organı olan genel kuruldan Ankara Barosu’nun sesi gür çıkmasıdır… Bütün meslektaşlarımızın eleştirilerini sunabilecekleri sağlıklı bir ortamda yürütebilmemiz için bütün meslektaşlarımızı Bilkent Odeon’a davet ediyoruz.”

Bugün de genel kurul toplanamazsa ilerleyen süreçte yeniden genel kurul çağrısı yapacaklarını bildiren Sağkan, üçüncü kez genel kurul toplanamaması durumda kayyum atanacağına yönelik iddiayı da yalanlayarak, “Ancak benim genel kurulun toplanamayacağı gibi bir endişem yok. Ancak saat geciktikçe genel kurulun olması gereken verimlilikten uzaklaştığı endişem var” diye vurguladı.

Yaklaşık 21 bin üyesi olan Ankara Barosu’nun 4-5 Eylül tarihlerinde salt çoğunlukla yapılması beklenen genel kurulu çoğunluğun sağlanamaması üzerine bugüne ertelenmişti. Avukatlık Kanunu’na göre bu toplantıda baroya kayıtlı üye sayısının yarısının bir fazlasının imza vermesi gerekiyordu. Genel kurul söz konusu tarihte yapılamadığı için 19-20 Eylül tarihine ertelenmişti. Bugün gerçekleşecek genel kurulda da yüzde 10 üyenin imzası gerekiyordu.