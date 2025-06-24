Ankara Barosu Başkanı Köroğlu, basınla bir araya geldi, İstanbul’daki avukat eylemine yapılan müdahaleye değindi

Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu, bugün basın mensuplarıyla biraraya geldi. Köroğlu, basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. “Bugün, Ankara Barosu olarak basın ile ilişkilerimizi güçlendirmek, ortak mücadele alanlarımızı konuşmak ve bu zorlu dönemde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunmak amacıyla bir araya geldik” diyen Köroğlu; “ Ankara Barosu, sadece bir meslek örgütü değil; bu ülkenin hukuk, demokrasi ve adalet mücadelesinin yaşayan hafızasıdır. Bu tarihi sorumluluğun bilinciyle, her dönemde olduğu gibi bugün de hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı için kararlılıkla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİR KURUM DEĞİL, BİLİNÇ MESELESİ’

Geçen aylarda kamuoyun sunulan bazı yasa tekliflerinin avukatlık mesleğinin bağımsızlığını ve savunma hakkını tehdit ettiğini vurgulayan Köroğlu; “Özellikle 19 Mart 2025 tarihinden itibaren yaşanan gelişmeler, savunma mesleğini etkisizleştirme niyetinin sistematikleştiğini açıkça göstermektedir. Baromuz, hem bu düzenlemelere hem de meslektaşlarımıza yönelen baskılara karşı her alanda mücadele etmeye devam etmektedir. Baromuz; şiddete karşı baroların onurlu duruşu, genç avukatların sesi, meslek içi eğitim çalışmalarımız ve toplumla kurduğumuz güçlü bağ, bu mücadelenin yalnızca bir kurum değil, bir bilinç meselesi olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.

‘HUKUKSUZLUĞA ALIŞMAYACAĞIZ, ALIŞILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasını protesto etmek için önceki gün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nden İstanbul Barosu’na yürümek isteyen avukatlara yönelik kolluk kuvvetlerinin müdahalesine değinen Köroğlu; “Emniyet güçleri tarafından yapılan müdahale, sadece biz avukatlara değil, doğrudan savunma hakkına ve hukuk devletine yönelmiş bir tehdittir. Buradan açıkça ifade ediyorum: Savunma susturulamaz. Avukatlara yönelen her müdahale, yurttaşın adalet arayışına vurulmuş bir darbedir. Bizler, bu hukuksuzluğa alışmayacağız, alışılmasına da izin vermeyeceğiz. Ankara Barosu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da; baskılara boyun eğmeyen, tarafsız ve bağımsız yargıyı savunan, mesleğin onurunu koruyan bir çizgide yürümeye devam edecektir” diye konuştu.