Ankara Barosu'ndan 'soru iptali' açıklaması

Ankara Barosu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 2025-1 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda (HMGS) yer alan bir sorunun iptal edildiğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Ankara Barosu, Nisan ayında gerçekleştirilen 2025-1 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda (HMGS) yer alan bir sorunun iptal edilmesi üzerine doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Adalet Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

Açıklama şu şekilde:

"Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuru ile Nisan ayında gerçekleştirilen 2025-1 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda (HMGS) yer alan bir sorunun iptal edildiği öğrenilmiştir. Bu gelişme, sınav sonuçları üzerinde belirsizlik yaratmış; sınavda başarı gösteren bazı meslektaş adaylarımız açısından kazanılmış hakların korunması sorununu gündeme taşımıştır.

Ankara Barosu olarak; meslektaş adaylarımızın haklarının zedelenmemesi ve doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Adalet Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Baromuz, süreci yakından takip etmekte olup, meslektaş adaylarımızın kazanılmış haklarının korunması ve hukuki güvenlik ilkesinin zedelenmemesi için gerekli tüm adımları atmaya devam edecektir. Sürecin adil, şeffaf ve hukuka uygun şekilde sonuçlandırılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."