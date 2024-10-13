Ankara Barosu'nun seçimi tamamlandı: Köroğlu yeniden seçildi
Ankara Barosu'nun 68. Olağan Genel Kurulu'nda seçim tamamlandı. Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı ve mevcut başkan Mustafa Köroğlu yeniden başkan seçildi.
Seçimde baroya kayıtlı 24 bin 400 avukatın 14 bini oy kullandı. Kullanılan oyların 13 bini geçerli sayıldı. Adayların aldığı oylar şöyle:
Demokratik Sol Avukatlar adayı Mustafa Köroğlu: 4 bin 344
100. Yıl Demokratik Avukatlar Grubu adayı Bülent Yücetürk: 3 bin 534
Türk Milliyetçileri avukatlar grubu adayı Hakan Erdem: 2 bin 110
Avukat Hakları Grubu adayı Ebru Dönmez: 2 bin 27
Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubu adayı Doğukan Tonguç Cankurt: 784
Ankara Barosu Değişim grubu adayı Mehmet Zeki Kaplan: 310
Mücadeleci Avukatlar grubu adayı Coşkun Özgür Piroğlu: 166
İbrahim Akın: 92
Selçuk Kozağaçlı: 1
Etiketler: #Ankara Barosu #Seçim
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