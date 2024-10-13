Ankara Barosu'nun seçimi tamamlandı: Köroğlu yeniden seçildi

Ankara Barosu'nun 68. Olağan Genel Kurulu'nda seçim tamamlandı. Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı ve mevcut başkan Mustafa Köroğlu yeniden başkan seçildi.

Ankara Barosu'nun seçimi tamamlandı: Köroğlu yeniden seçildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2024 - 18:42

Seçimde baroya kayıtlı 24 bin 400 avukatın 14 bini oy kullandı. Kullanılan oyların 13 bini geçerli sayıldı. Adayların aldığı oylar şöyle: 

Demokratik Sol Avukatlar adayı Mustafa Köroğlu: 4 bin 344

100. Yıl Demokratik Avukatlar Grubu adayı Bülent Yücetürk: 3 bin 534

Türk Milliyetçileri avukatlar grubu adayı Hakan Erdem: 2 bin 110

Avukat Hakları Grubu adayı Ebru Dönmez: 2 bin 27

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubu adayı Doğukan Tonguç Cankurt: 784

Ankara Barosu Değişim grubu adayı Mehmet Zeki Kaplan: 310

Mücadeleci Avukatlar grubu adayı Coşkun Özgür Piroğlu: 166

İbrahim Akın: 92

Selçuk Kozağaçlı: 1


Etiketler: #Ankara Barosu #Seçim

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