Ankara Barosu'nun yeni Başkanı Kemal Koranel oldu

08 Aralık 2021 Çarşamba, 21:29

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı'na seçilen Ankara Barosu'nun önceki başkanı Erinç Sağkan'dan boşalan görev için Ankara Barosu'nda seçim yapıldı.

Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Ankara Barosu Başkanlığı'na Kemal Koranel, Başkan Yardımcılığı'na Mehmet Eren Turan, Genel Sekreterliği'ne Mahcemal Seyhan, Saymanlığı'na Zafer Doğan Bilgin seçildi.

Ayrıca Ankara Barosu'nun 66'ncı Olağan Genel Kurulu'nda en fazla oy ile yedek listeden seçilen İnanç Görür Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Kemal Koranel ve Erinç Sağkan