Ankara Barosu'nun yeni Başkanı Kemal Koranel oldu

Ankara Barosu'nun yeni başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından yapılan yeni seçim ile Kemal Koranel olarak belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2021 Çarşamba, 21:29
Ankara Barosu'nun yeni Başkanı Kemal Koranel oldu
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı'na seçilen Ankara Barosu'nun önceki başkanı Erinç Sağkan'dan boşalan görev için Ankara Barosu'nda seçim yapıldı.

Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Ankara Barosu Başkanlığı'na Kemal Koranel, Başkan Yardımcılığı'na Mehmet Eren Turan, Genel Sekreterliği'ne Mahcemal Seyhan, Saymanlığı'na Zafer Doğan Bilgin seçildi.

Ayrıca Ankara Barosu'nun 66'ncı Olağan Genel Kurulu'nda en fazla oy ile yedek listeden seçilen İnanç Görür Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Kemal Koranel ve Erinç Sağkan


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