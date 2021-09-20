Ankara Barosu seçimlerinde Sedat Peker'e oy çıktı
Ankara Barosu 66. Olağan Genel oy verme işlemi tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre oyların 6 bin 969'unu alan Erinç Sağkan, yeniden başkan seçildi.
Ankara Barosunun 66. Olağan Genel Kurulu, bugün yapılan seçimlerle tamamlandı.
Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'ndeki seçimler sonucunda, 6 bin 969 oy alan "Demokratik Sol Avukatlar Grubu"nun adayı Erinç Sağkan, yeniden Ankara Barosu Başkanlığına seçildi.
"SEDAT PEKER'E OY ÇIKTI"
Oyların tasnifi sırasında 49 nolu sandıkta yönetim kurulu üyeliği için organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e de oy çıkması dikkat çekti.
NE OLMUŞTU?
Daha önce de, Muğla Barosu seçimlerine damga vuran Sedat Peker'e 7 oy çıkmış, Peker konuya ilişkin açıklamasında, "7 tane atom bombası atsaydınız bu kadar etkili olmazdı" ifadelerini kullanmıştı.
Genel Kurulda Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı İlke Işık 1284 oy, Mesleğe Vefa Grubu başkan adayı Sezgin Özkan 2 bin 178 oy, Doğrudan Demokrasi Hareketi başkan adayı Nihad Karslı 164 oy ve Avukat Hakları Grubu başkan adayı Nazlı Didem Moğulkoç 1572 oy aldı.
"ANKARA BAROSU BASKININ OLDUĞU DÖNEMLERDEN EĞİLMEDEN AYRILACAKTIR"
Ankara Baro Başkanlığı’na ikinci kez seçilen Erinç Sağkan, yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Meslektaşlarımızın aynı inancıyla bu dönemi kapatmamızdan onur ve gurur duyuyorum. Aday meslektaşlarımızın eleştirilerinden üzerimize düşeni aldık. Katılımcı bir baro olmak için geçen dönem yaptığımızın üzerine çıkacağımızı Ankara Barosu gösterecektir. Ankara Barosu baskının çok olduğu bu dönemlerden eğilmeden, bükülmeden ayrılacaktır.”
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