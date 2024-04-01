Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, AKP’nin adayı Turgut Altınok’a rekor fark attı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.04.2024 - 04:00

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 58.58 oy alarak kazandı. İkinci dönemine güven tazeleyerek giren Yavaş, en yakın rakibi AKP’li ABB Başkanı Adayı Turgut Altınok’a 25.07 oranında rekor fark attı. Yavaş, 2019’da Millet İttifakı adayı olarak girdiği ABB başkanlık seçimlerini yüzde 50.93 oyla kazanmış, en yakın rakibine yüzde 3.82 fark atmıştı. Yavaş’ı yüzde 33.48 ile Altınok takip etti. Altınok’un ardından yüzde 2.2 ile Yeniden Refah Partisi’nin ABB Başkanı Adayı Suat Kılıç geldi. İYİ Parti’nin ABB Başkanı Adayı Cengiz Topel Yıldırım yüzde 0.83, Zafer Partisi’nin ABB Başkan adayı Hüseyin Bartu Soral yüzde 0.8, DEM Parti’nin ABB Başkanı Adayı Gültan Kışanak 0.47 oy alarak beklentilerin altında kaldı.



CHP KALELERİ ŞAŞIRTMADI



Ankara’da ilçe belediye başkanlığı seçimlerinde CHP’nin kalelerinden çıkan sonuçlar şaşırtmadı. Yenimahalle’de Fethi Yaşar yüzde 64.51 ile kazanırken en yakın rakibi AKP’li Abdülkadir Aydoğan yüzde 30.68 ile takip etti. Çankaya’da CHP’nin ilk kez aday olarak çıkardığı genç isim Hüseyin Can Güner, yüzde 65.33’le kazandı.



En yakın rakibi AKP’li Kalecik’te Belediye başkanı Duhan Kalkan ise Güner’i 15.5 oy oranı ile izledi. Elmadağ’da Adem Barış Aşkın, ikinci dönemi için girdiği başkanlık yarışında yüzde 54.5 oy oranı ile kazandı. Aşkın’ı yüzde 36.77 ile AKP’nin adayı Eyyüp Tekiner takip etti. İlçelerin birçoğu renk değiştirerek CHP yönetimine geçti. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Ankara’da bulunan 25 ilçenin 19’unu AKP, 3’ünü MHP alırken seçimlere Millet İttifakı olarak giren CHP Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ olmak üzere yalnızca üç ilçenin belediye başkanlığını kazanabilmişti. Dün kesin olmayan sonuçlara göre CHP, yalnız başına girdiği seçimlerde 13’ü yeni toplamda 16 ilçenin belediye seçimlerini kazandı. Geriye kalan dokuz ilçenin sekizini AKP kazanırken, Çamlıdere Belediyesi’ni bağımsız aday Adem Ceylan yüzde 51.8 oyla kazandı. Ceylan’ın ardında ise yüzde 27.13 ile AKP’nin adayı Hazım Caner Can yer aldı.



‘İMAR BARONLARI KAYBETTİ’



ABB Başkanı Mansur Yavaş, büyükşehir belediyesi önünde kendisini destekleyen seçmenlere seslendi. Yavaş, “Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de ‘Mansur Yavaş belediyeciliği’ tescillenmiştir” dedi.



‘ATATÜRK’ÜN EMANETİ’



Başkentlilere teşekkür eden Yavaş, şunları kaydetti: “Bu kent bize, bitti denilen yerde bir Anka kuşu gibi küllerinden doğarak tüm zorlukları aşanların emaneti. Bu kent bize, Türk milletinin tunçtan yüreğini, bükülmez bileğini, vatan sevgisini tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşlarının ve ülkemizin başkenti olması sebebiyle gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizin emaneti. İşte biz, bu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Nasıl pandemide tüm dünyaya hep birlikte bunu gösterdiysek; nasıl selde, yangında, depremde; ülkemizin bütün dertli anlarında en önde ve hep birlikte yardıma koştuysak, şu andan itibaren de kimseyi ayırmadan 6 milyon tek yürek olacağız.

‘YAVAŞ BELEDİYECİLİĞİ’



Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de ‘Mansur Yavaş Belediyeciliği’ tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler.”



‘YEŞİL KAZANDI’



Ankara’da betonun değil yeşilin kazandığını vurgulayan Yavaş, “Ankara’da seçimi rantçılar kaybetti, sosyal belediyecilik kazandı. Ankara’da seçimi imar baronları kaybetti, 6 milyon Ankaralı kazandı. Türk bayrağı altında buluşan gönüllerin, vatan için atan yüreklerin, yani milletin doğrudan kendisinin oluşturduğu ittifak kazandı” ifadelerini kullandı.

