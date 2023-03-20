Ankara Büyükşehir Belediyesi de Ramazan pidesinin 5 liradan satılacağını duyurdu

İstanbul'un ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) de Ramazan pidesinin 5 liradan satılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 19:17
Ankara Büyükşehir Belediyesi de Ramazan pidesinin 5 liradan satılacağını duyurdu
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Türkiye genelinde 300 gram Ramazan pidesinin fiyatı 10 TL olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinde 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatının 5 TL'den satışa sunulacağını duyurmuştu.

Bir duyuru da ABB'den geldi. ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan pidesinin 5 liradan satılacağı bildirildi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu bu yıl 300 gramlık Ramazan pidesinin 10 TL’den satılacağını duyurdu. Fırıncılar Federasyonu’nun açıklamasından sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de Ramazan ayında Halk Ekmek büfelerinde pidenin 5 TL’den satılacağını duyurdu.

ABB, sosyal medya hesabından “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan'da vatandaşlarımız için uygun fiyatlı pide üretimine başlıyoruz. Halk Ekmek şubelerimizden alabileceğiniz pide fiyatını 5 TL olarak belirledik” paylaşımı yapıldı.


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