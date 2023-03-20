Son Dakika: 2023 Ramazan pidesi fiyatları belli oldu!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.

Balcı, "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık yüzde 60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor" dedi.