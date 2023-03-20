Son Dakika: 2023 Ramazan pidesi fiyatları belli oldu!
Son dakika haberleri... Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde 300 gramlık pide fiyatı 10 TL olacağını açıkladı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.
Balcı, "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık yüzde 60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor" dedi.
Sözlerinin devamında Balcı şunları söyledi:
"Yaklaşan ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor"
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