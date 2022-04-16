Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'öğrenci abonman zammı geri alındı' haberleriyle ilgili açıklama

16 Nisan 2022 Cumartesi, 15:48

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da öğrenci abonman zammının geri alındığı yönünde basın organlarında yer alan haberlerle ilgili, "Bazı kesimlerin basın kurumlarına servis ettikleri haber gerçeği yansıtmamaktadır. Ulaşım fiyatları UKOME tarafından belirlenmektedir. UKOME’de çoğunluk Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde değildir ve son fiyat artışları çoğunlukta olmadığımız UKOME’de belirlenmiştir" açıklamasını yaptı.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ankara’da öğrenci abonman zammı geri alındı” içerikli haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle:

"Bazı kesimlerin basın kurumlarına 'Ankara’da Öğrenci Abonman Zammı Geri Alındı' başlığıyla servis ettikleri haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Ulaşım fiyatları kanunen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu iddiayı ortaya atan siyasi parti temsilcisi, Meclis’teki konuşmasında “yetkinin Meclis’te olmadığını bildiğini” belirtmesine rağmen ısrarla yapılan bu girişim asla iyi niyetli değildir.

UKOME’de çoğunluk Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde değildir ve son fiyat artışları çoğunlukta olmadığımız UKOME’de belirlenmiştir.

ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş döneminde başlayan uygulamayla Ankara’da öğrenciler aylık 90 TL’ye 225 binişlik abonman kullanabilmektedir. Abonman kart, Mansur Yavaş belediyeciliğinin bir sonucudur ve biniş başı 40 kuruş ile Türkiye’nin zaten en uygun öğrenci ulaşımlarından biri Ankara’dadır.

Hal böyle iken, daha önce biletleri pahalı satan ve öğrenci abonmanı çıkarmayan bir zihniyetin, yasal olmadığını bile bile yaptığı mesnetsiz açıklamalarını Ankara halkının takdirine bırakıyoruz. Bu kesimin siyaseti seviyesiz bırakmak için takındığı tavrın asla bir parçası olmayacak; 6 milyon Ankaralıya şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz."