Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sağanak yağış uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yurttaşlara, tedbirli olmaları gerektiği söylendi.
Ankara’da başlayan fırtına beraberinde yağmur getirdi. Yağmur tüm şehri etkisi altına aldı. Aniden başlayan sağanak yağmur Başkent’in birçok yerinde etkili oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yurttaşlara uyarı geldi. Açıklamada, "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimlerinden 1277 araç 3138 personeliyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.
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