Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
Ankara Valiliği, yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.
Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Video Haberler
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Her şeyimizi sattınız, siz de bunlara göz yumdunuz!'
- Şerdil Dara Odabaşı'dan 'haciz' açıklaması
- 'Tıynetine ve meşrebine veriyoruz'
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
- Ümit Özdağ'dan Okuyan'a yanıt: 'İsim isim açıklarım...'
- Güngören'de 'bıçaklı çekiçli' trafik kavgası
- Yağış etkili oldu: Heyelan meydana geldi, yol kapandı
- Toprak kaydı, araçlar çukura gömüldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Öğrencilerin bulunduğu katları da ayırdılar
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- 'Parti rozetini çıkaracak, yetkilerini paylaşacak'
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge
- Odabaşı'nın odasındaki eşyalara el konuldu
- 'Mehmet Uçum' krizi ve Adnan Oktar operasyonu
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- Gerici Akit, Defne Samyeli'yi hedef aldı
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik