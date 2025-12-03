Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüyen merdivenleri durduran kişiler hakkında soruşturma başlattı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.12.2025 14:08:00
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı şikâyet doğrultusunda metro, Ankaray ve kentin çeşitli noktalarındaki istasyonlarda yürüyen merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulduğu ve arızalı gibi gösterildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) metro, Ankaray ve şehrin farklı noktalarındaki yürüyen merdivenlerin bazı kişilerce kasten durdurularak arızalı gibi gösterilmesi üzerine şikayetleri doğrultusunda emniyet harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri tüm istasyonlardaki güvenlik kameralarını detaylı şekilde incelemeye aldı. İlk tespitlerde, kişilerin merdivenleri durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Emniyet yetkilileri, soruşturma doğrultusunda kimliği belirlenen şahıslar hakkında çalışma başlattı.

