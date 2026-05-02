Ankara’da 1 Mayıs’a binlerce yurttaş katıldı: Başkentte coşkulu kutlama

Kutlamalar için AKM önünde toplanıldı. Buradan kortej oluşturularak Tandoğan Meydanı’na yürüyüş düzenlendi. Kortejin önünde düzenleci örgütler DİSK, KESK, TMMOB, Ankara Tabip Odası ile Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yer aldı. Korteje bando da eşlik etti. “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı. Yürüyüş sırasında katılımcılar düdüklerle, ıslıklarla, sloganlarla iktidarı ve politikalarını protesto etti. Taşınan pankartlarla talepler dile getirildi. Hekimler, “Sağlık hakkı satılamaz” pankartı taşırken, eğitimciler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya çağırdı.

GENÇLERDEN YOĞUN KATILIM

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da gençlerin yoğun katılımı vardı. Genci yaşlığı binlerce yurttaş Tandoğan Meydanı’na yürüdü. Bazı aileler çocuklarını da getirdi. Emekliler de geniş katılım gösterdi. CHP korteji tutuklu bulunan Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un serbest bırakılmasını isteyen pankartlar taşıdı. Bazı katılımcılar yürüyüş sırasında meşaleler yaktı. Taşınan parkartlarda asgari ücrete, emekli aylıklarına zam da talep edildi.

MADENCİLER DE ORADAYDI

Eskişehir Mihalıççık’tan Ankara’ya yürüyen ve 9 günlük açlık grevinin ardından haklarını alan Bağımsız Maden-İş Sendikası’na üye Doruk Madencilik işçileri de hem yürüyüşe hem de mitinge katıldı. Baretleriyle yürüyen madencilere çevredeki yurttaşlar alkışlarıyla yoğun destek verdi. Kutlamalarda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Sanayi ve Politika Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe de işçi bareti takarak madencilerle birlikte yer aldı.

Gazeteciler, “Gazetecilik suç değildir” pankartı taşıdı. Tandoğan Meydanı’ndaki miting saygı duruşu ile başladı. Marşlar seslendirildi.

‘BİRLİKTELİK VE ÖRGÜTLENME’ ÇAĞRILARI

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya ve KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü İbrahim Kara, 1 Mayıs için hazırlanan ortak metni birlikte okudu. Mesajda “birliktelik” ve “örgütlenme” çağrıları öne çıktı. Kaya, “Hayatımız, ülkemiz ve geleceğimiz hakkında karar verecek olan biziz. Hakkımızı korumanın da güçlendirmenin de tek yolu örgütlenmektir. Tarihimizden biliyoruz ki gücümüz birliğimizden gelir” dedi. Kara da, “Her yerde işçilerin, emekçilerin özgürlük ve eşitlik taleplerinin yanında olacağız. Barışı biz inşa edecek, kardeşliğe biz sahip çıkacağız. Yeter ki birleşelim ve örgütlenelim” diye konuştu.

İSMAİL ARI’DAN MESAJ

Mitingde tutuklu bulunan gazeteci İsmail Arı’nın da mesajı okundu. Arı, mesajında, “Gazeteciliği hangi dağ efkarlıysa orada yaptık. Ezilenin sesi olmaya devam edeceğim. Alanları dolduran on binlere kucak dolusu sevgiler. Yaşasın 1 Mayıs” dedi. Tutuklu gazeteciler Alican Uludağ, Merdan Yanardağ ve İsmail Arı’ya alkışlarla destek verildi. Selam gönderildi.

İMAMOĞLU’NA MEYDANDAN ALKIŞ

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na da selam gönderildi. Alandan alkışlar yükseldi. Tutuklu bulunan Can Atalay, Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’a da alkışlar eşliğinde selam gönderildi. Kutlamalar sırasında sık sık 1 Mayıs Marşı seslendirildi. Halaylar çekildi, marşlar söylendi. Kutlamalara, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Umut Akdoğan, Okan Konuralp, Aliye Timisi Ersever, Semra Dinçer, Aylin Yaman, Hasan Öztürkmen, Uğur Bayraktutan’ın da aralarında bulunduğu CHP’li milletvekilleri de katıldı. CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka da kutlamalarda yer aldı. DEM Parti’den Ayşegül Doğan ile Mithat Sancar’ın da aralarında olduğu milletvekilleri de kutlamalara katıldı. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin işçilerle birlikte yürüdü. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da kutalamalarda yer aldı. Başkentteki kutlamalar konser ve halaylarla sona erdi.