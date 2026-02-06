Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.02.2026 19:28:00
Haber Merkezi
Ankara'da '6 Şubat' yürüyüşüne polis müdahalesi

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe polis ekipleri müdahale etti.

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3’üncü yıldönümünde Ankara’da anma yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen yurttaşlara polis ekipleri müdahale etti.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla saat 18.30'da Kolej Metro durağında toplanan yurttaşlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Yüksel Caddesi’ne yürümek istedi.

POLİSTEN YURTTAŞLARA MÜDAHALE

Polis, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için Kolej Metro'da toplanan kalabalığın yürüyüşüne müdahale etti. 

Eylemi takip eden Umut-Sen'in açıklamasına göre bazı yurttaşların gözaltına alındığı öğrenildi.

