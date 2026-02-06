6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3’üncü yıldönümünde Ankara’da anma yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen yurttaşlara polis ekipleri müdahale etti.
Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla saat 18.30'da Kolej Metro durağında toplanan yurttaşlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Yüksel Caddesi’ne yürümek istedi.
Ankara'da '6 Şubat' yürüyüşüne polis müdahalesi
POLİSTEN YURTTAŞLARA MÜDAHALE
Polis, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için Kolej Metro'da toplanan kalabalığın yürüyüşüne müdahale etti.
Eylemi takip eden Umut-Sen'in açıklamasına göre bazı yurttaşların gözaltına alındığı öğrenildi.