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Ankara’da barajlar son üç yılın en düşük seviyesine indi

Ankara’da barajlar son üç yılın en düşük seviyesine indi

11.07.2025 04:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Ankara’da barajlar son üç yılın en düşük seviyesine indi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurdun dört bir yanında hava sıcaklıkları da artışa geçti. Yağışların azalması, artan sıcaklıklar, buharlaşma nedeniyle barajlardaki su seviyesi alarm veriyor. Başkent Ankara’da da barajlardaki doluluk oranı son üç yılın en düşük su seviyesine ulaştı.

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde artmasıyla birlikte, ülkedeki barajların su oranlarında azalış meydana geldi. Termometreler 30 ila 44 dereceleri gösterirken bölgesel olarak alınan yağış miktarı, sıcaklık ve buharlaşma da barajlardaki su seviyesini etkiliyor. Son üç yıla kıyasla bu yıl Ankara genelinde yağışların az olması da barajlardaki su seviyesini etkiledi.

Günlük hayatta, temel ihtiyaçlarımızda, tarımda kısacası hayatın pekçok alanında kullanılan suyun azalması, su sıkıntısını da beraberinde getiriyor. Özellikle başkentte bu hafta itibari ile sıcaklık seviyesi daha da arttı. İldeki Kesikköprü, Kurtboğazı ve Çamlıdere Barajları'ndaki aktif su doluluk oranı yüzde 13,54’e kadar geriledi. Ankara’da geçen yıla bakıldığında ise barajlardaki su doluluk oranı yüzde 40,72 idi. Bu oran 2023’te yüzde 38,25, 2022’de ise yüzde 29,79 olarak kaydedildi.

Başkent, son üç yıla kıyasla bu yıl barajlardaki en düşük su seviyesine sahip oldu.

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