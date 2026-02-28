Ankara'da belediye otobüsünü ve şoförü ateşe vermişti: İstenen ceza belli oldu

Geçen yıl 25 Şubat’ta meydana gelen olayda; Ulus-Kızılay-Ankara Şehir Hastanesi hattında sefer yapan M.D.'nin kullandığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsüne binen Alparslan K., aracın sürücü kabini ve şoförün üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Yangın söndürme tüpüyle yangını söndüren şoför M.D.'nin el ve yüzünde kısmi yanıklar meydana geldi, otobüste ise hasar oluştu. Çok sayıda suç kaydı bulunan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Alparslan K., gözaltına alınıp, tutuklandı.

Hastaneye kaldırılan otobüs şoförü M.D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Alparslan K. hakkında, 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 9 yıla kadar hapis talep edildi. İddianameye göre sanık Alparslan K., otobüs, Ulus Heykel durağına yaklaştığı sırada yanında getirdiği muhtelif yazılar yazan kağıtları aracın içinde asmaya başladı. Ardından Alparslan K., pet şişe içerisindeki benzini şoför kabinine ve şoför M.D.'nin üzerine dökerek ateşe verdi.

Şoför M.D. aracı durdurarak indi ve çevredekilerin de yardımıyla yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü. İddianamede M.D.'nin yüzünde ve vücudunda kısmi yanıklar oluştuğu, araçta da hasar meydana geldiği belirtildi.