Ankara'da 'change araç' operasyonu: 4 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında hacizli, çalıntı, kaçak araçların, depremde hasar gören araçlarla 'change' yapıldığı saptandı.
Oto sanayi sitesindeki 2 oto yedek parçası satan iş yerinde arama yapıldı.
Kontrol edilen motor ve şanzımanların sorgulanmalarında okunamayan, şasi numarası silinmiş, kimliksiz ve kaçak 13 motor, 4 şanzıman ele geçirildi.
4 şüpheli gözaltına alındı, motor ve şanzımanlar kriminal laboratuvarında incelemeye alındı.