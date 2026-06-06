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Ankara'da 'change araç' operasyonu: 4 gözaltı

Ankara'da 'change araç' operasyonu: 4 gözaltı

6.06.2026 12:10:00
Güncellenme:
DHA
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Ankara'da 'change araç' operasyonu: 4 gözaltı

Ankara'da hacizli, çalıntı ve kaçak araçların motor, şanzıman, şasi numaralarının depremde hasar gören araçların parçalarıyla değiştirilip (change) piyasaya sürülmesine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında hacizli, çalıntı, kaçak araçların, depremde hasar gören araçlarla 'change' yapıldığı saptandı.

Oto sanayi sitesindeki 2 oto yedek parçası satan iş yerinde arama yapıldı.

Kontrol edilen motor ve şanzımanların sorgulanmalarında okunamayan, şasi numarası silinmiş, kimliksiz ve kaçak 13 motor, 4 şanzıman ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı, motor ve şanzımanlar kriminal laboratuvarında incelemeye alındı.

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