Ankara'da değnekçilere operasyon: 32 şüpheli yakalandı

14.05.2026 09:03:00
AA DHA
Ankara'da "değnekçi" diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik "Güven Sokağı Operasyonu" düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "korsan otoparkçı" ve "değnekçi" diye tabir edilen zanlıları yakalamak için "Güven Sokağı Operasyonu" düzenledi.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda "park ücreti" talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtildi.

Sarıyer’de ‘değnekçi’ operasyonu: 3 gözaltı Sarıyer’de ‘değnekçilik’ yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, araç sahiplerinden para aldıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kağıthane'de değnekçilik yapan 2 şahıs yakalandı İstanbul Kağıthane’de cadde üzerine park eden sürücülerden otopark ücreti isteyen değnekçiler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polisten park ücreti isteyen değnekçiye suçüstü Fatih’te korsan otoparkçılık yapan 2 şüpheli, park ücreti istediği sivil ekiplerce suçüstü yakalandı.