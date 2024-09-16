Kağıthane'de değnekçilik yapan 2 şahıs yakalandı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:40

Güncelleme: 16.09.2024 - 09:41

Edinilen bilgilere göre, Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde bazı caddelere araçlarını park etmek isteyen sürücülerin yanına gelen 2 şahıs, otopark ücreti istemeye başladı.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, değnekçileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimliği belirlenen şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan H.K. ve N.K. hakkında adli işlem başlatıldı.