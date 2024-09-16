Kağıthane'de değnekçilik yapan 2 şahıs yakalandı
İstanbul Kağıthane’de cadde üzerine park eden sürücülerden otopark ücreti isteyen değnekçiler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde bazı caddelere araçlarını park etmek isteyen sürücülerin yanına gelen 2 şahıs, otopark ücreti istemeye başladı.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, değnekçileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimliği belirlenen şahıslar yakalandı.
Gözaltına alınan H.K. ve N.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #değnekçi #Kağıthane
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