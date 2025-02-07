Polisten park ücreti isteyen değnekçiye suçüstü

Fatih’te korsan otoparkçılık yapan 2 şüpheli, park ücreti istediği sivil ekiplerce suçüstü yakalandı.

Polisten park ücreti isteyen değnekçiye suçüstü
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İHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:14

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan otoparkçılık yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Fatih Binbirdirek Mahallesi’ndeki cadde ve sokaklarda korsan otoparkçıların, araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz olarak ücret talep ettiği belirlendi.

Ekip aracını park etmek isteyen sivil trafik polislerinden otopark ücreti isteyen M.T. ve O.T. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.

Gözaltına şahıslar hakkında "karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Fatih #değnekçi #park

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