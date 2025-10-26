Ankara'da eğlence mekanını kurşuna dizdiler!

Olay, gece saatlerinde Beştepe Mahallesi Beştepe Armada Hayat Sokak'ta meydana geldi.

Motosikletle eğlence mekanının önüne gelen henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliler, işyerine doğru silahla rastgele ateş etti.

Saldırganlar daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırı sırasında işyerinin kapalı olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, işyerine çok sayıda mermi isabet ettiğini belirlerken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.