Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara'da emekli uzman çavuş ailesini katledip, intihar etti!

8.04.2026 09:08:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Sincan ilçesinde emekli Uzman Çavuş, tabanca ile eşini ve bir kızını öldürüp, bir kızını da yaraladıktan sonra kendi yaşamına son verdi. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği aktarıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün akşam saat 22.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; emekli Uzman Çavuş R.B., eşi ve kızları ile tartışma yaşadı. Aile içerisinde yaşanan tartışma sırasında iddiaya göre beylik tabancasını alan R.B., eşi D.B. ile kızları I.N.B. ve S.B.’ye ateş etti. Anne ve 2 kızı vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Olayın ardından R.B. de aynı tabancayla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde baba R.B. ile eşi eşi D.B. ve kızı I.N.B.’nin hayatını kaybettiği, ailenin diğer kızı S.B.’nin ise yaralı olduğu belirlendi.

S.B., yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı. Ölen baba, eşi ve kızının cansız bedeni ise yapılan olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği belirtilirken, soruşturmanın devam ettiğini kaydedildi.

İlgili Konular: #Ankara #uzman çavuş #katliam

İlgili Haberler

