Ankara'da erkek dehşeti... Evli olduğu kadını öldürüp intihar etti!

10.09.2025 09:12:00
DHA
Sincan ilçesinde A.M., evli olduğu Z.M. adlı kadını silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikimşit Mahallesi Kümeevleri'nde akşam saatlerinde bir kadın cinayeti meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; A.M. ile Z.M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.M., evde bulunan tüfekle önce evli olduğu Z.M. adlı kadına ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.M. ve Z.M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

