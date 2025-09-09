Bafra’da avukat, boşanma aşamasındaki eşinin aracına çarptı: Kadın hastaneye kaldırıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.09.2025 15:50:00
İHA
Samsun'un Bafra ilçesinde avukat A.K., boşanma aşamasında olduğu F.S.K'nin aracına çarptı. Çarpmanın ardından araçtan inen A.K., F.S.K'yi darbetmek istedi. Olayda yaralanan F.S.K. hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bafra'ya bağlı Altınyaprak Mahallesi Atatürk Bulvarı Bağ-Kur Işıklar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyreden otomobilin sürücüsü Avukat A.K., önünde giden boşanma aşamasındaki eşi F.S.K.'nin kullandığı otomobile çarptı.

Image

Çarpmanın etkisiyle F.S.K.'nin aracı bir süre sürüklendi. İddiaya göre çarpmanın ardından araçtan inen avukat, eşini darbetmek istedi. Çevredekillerin müdahalesiyle F.S.K., güvenlik amacıyla yakındaki bir iş yerine alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadın, avukat eşinden şikayetçi oldu. Avukat K.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

