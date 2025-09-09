Cumhuriyet Gazetesi Logo
Afyonkarahisar'da erkek dehşeti: Boşanma aşamasında olduğu kadın ile ailesine kurşun yağdırdı!

9.09.2025 14:11:00
DHA
M.T. adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu kadın ile kayınvalidesi ve baldızını tabancayla ateş ederek, bacanağını ise tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladı. Üçü ağır, 4 yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı bölgesinde saat 11.00 sıralarında silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine geldi.

Edinilen bilgiye göre; M.T.'nin, boşanma aşamasında olduğu K.T. adlı kadın ile kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç.'yi tabancayla ateş ederek, bacanağı R.Ç.'yi ise tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladıktan sonra kaçtığı belirlendi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede K.T., E.K. ve A.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Ekipler, durumu ağır olan yaralılara olay yerinde kalp masajı yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü.

K.T., E.K., A.Ç. ve R.Ç.'nin tedavilerinin sürdüğü belirtilirken, polisin çalışması sonrası yakalanan M.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

