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Ankara’da Filistin protestosuna polis müdahalesi: Gözaltılar var

Ankara’da Filistin protestosuna polis müdahalesi: Gözaltılar var

12.06.2025 20:41:00
Güncellenme:
ANKA
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Ankara’da Filistin protestosuna polis müdahalesi: Gözaltılar var

'Filistin’de İşgale Son Platformu' ve bazı sivil toplum örgütleri, Ankara'da Yüksel Caddesi’nde protesto eylemi düzenledi. Eyleme polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı.

Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla bir araya gelen “Filistin’de İşgale Son Platformu” ve bazı sivil toplum örgütleri, protesto eylemi düzenledi. 

Eylemde, Filistin’e insani yardım taşıyan “Madleen” gemisine özgürlük çağrısı yapılırken, İsrail’e silah ve destek taşıdığı belirtilen “Vela” gemisine ise ambargo talep edildi.

Eyleme polis müdahale etti. Müdahale sırasında polis ekipleri bazı eylemcileri gözaltına aldı. Gözaltı işlemleri sırasında eylemciler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. 


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