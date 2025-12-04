Ankara'da 'fuhuş' soruşturması: 9 eğlence mekanına baskın, 55 tutuklama!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çankaya ilçesinde "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanında fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 70 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

15 KİŞİYE ADLİ KONTROL, 55 KİŞİYE TUTUKLAMA

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edildi.

Zanlılardan 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 55'i "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca, Çankaya ilçesinde bulunan "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanında fuhşa aracılık edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınların, garsonlar aracılığıyla müşterilerin masasına oturtulduklarını ve burada fuhuş pazarlığı yaptıklarını tespit etmişti.

Bu kapsamda 30 Kasım'da fuhşa aracılık ettirdikleri tespit edilen 9 işletmede çalışan 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 70'i gözaltına alınmıştı.