Ankara'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Atatürk Mahallesi Ülkü Caddesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen neden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinlerinden Mahmut Yiğittekin ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

2 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahmut Yiğittekin, burada hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan diğer yaralı ise Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.