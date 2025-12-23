Ankara'da iki grup arasında kavga: 3 gözaltı

Altındağ ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada yaralanan olmazken Yunus ekipleri havaya ateş ederek kaçan şüphelilerin yakalanması için 'Plan Fanus' yönetimi ile çalışma başlattı.

3 GÖZALTI

Şüphelilerin muhtemel kaçış güzergahları ve saklanacakları alanlar çalışılarak fanus alan tespit edildi. Fanusun daraltılması ile 1 saat içinde 3 şüpheli, 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mühimmat ve bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Silahlar, başka bir olayda kullanıp kullanılmadığının tespiti için kriminal laboratuvarı balistik biriminde incelemeye alındı.