Ankara'da kan donduran seri cinayet! Annesini, kızını ve eşini öldürüp intihar etti: Cezaevinden 'izinli' çıktığı ortaya çıktı!

Olay, Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Recep Cengiz (35), bilinmeyen bir nedenden dolayı önce öz annesi Azize Cengiz (57) ile kızı Azra Cengiz'i (8) tabancayla vurarak öldürdü.

Cengiz, annesi ve kızının cansız bedenlerini 35 ASA 769 plakalı hafif ticari aracının bagajına koyarak eşinin yaşadığı eve gitti.

İddiaya göre kafasında kaskla kargocu kılığında, boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Cengiz'in (25) ikamet ettiği eve geldi. Eşini de öldüren saldırgan ardından aynı tabanca ile intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vefat edenlerin cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Saldırganın 2025 Aralık'ta cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.