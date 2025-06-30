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Ankara'da 'kız isteme' kavgası cinayetle bitti: Polis memuru hayatını kaybetti!

Ankara'da 'kız isteme' kavgası cinayetle bitti: Polis memuru hayatını kaybetti!

30.06.2025 07:44:00
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İHA
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Ankara'da 'kız isteme' kavgası cinayetle bitti: Polis memuru hayatını kaybetti!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir polis memuru, akrabası için gittiği kız isteme görüşmesi sırasında yaşanan kavgada silahla vurularak hayatını kaybetti. Polis memurunun olayın yaşandığı gün izinli olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.00 saatlerinde Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Mahallesi, Sultan Sencer Parkı'nda meydana geldi.

Olay gününde izinli olduğu öğrenilen polis memuru F.K. ve yanındaki akrabaları, F.K.’nin kuzenine kız isteme planlaması yapmak için kız tarafı ile parkta buluştu.

SİLAHLA VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Tarafların arasında çıkan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada polis memuru F.K. silahla vurularak ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan F.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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