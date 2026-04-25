Ankara'da korkunç kaza: Üst geçitten yola düşen afiş işçisine otomobil çarptı!

Ankara'da yaya üst geçidine afiş asarken dengesini kaybedip bulvara düşen Vedat Gürbüz (43), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Yenimahalle'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinde özel bir firmanın afişini asmaya çalışan Vedat Gürbüz, dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada Ankara yönüne giden Mesut K. yönetimindeki 06 EİS 743 plakalı otomobil, üst geçitten yola düşen Gürbüz'e çarptı.



İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gürbüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gürbüz'ün cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Sürücü Mesut K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan Vedat Gürbüz'ün üst geçitten düştüğü anlar, bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Vedat Gürbüz'ün üst geçitten trafiğin yoğun olduğu yola düştüğü görüldü.