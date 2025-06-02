Ankara'da metrobüs çalışmaları başladı. 25 metre uzunluğundaki metrobüslerle Ankara'da trafiği azaltmak ve ulaşımda kaliteyi artırmak amaçlanıyor. Peki, Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak? Ankara metrobüs güzergâh neresi?

ANKARA'DA METROBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ankara'da metrobüs seferlerinin ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrobüs alım sürecinin devam ettiğini açıkladı.

ANKARA METROBÜS GÜZERGÂHI NE OLACAK?

EGO bünyesinde hizmet vermesi planlanan metrobüsler için üç güzergahta fizibilite çalışmaları sürüyor. Planlanan güzergâh planı şöyle;

Yenikent – Ulus – Karapürçek,

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Protokol Yolu – Konya Yolu – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü),

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Ovacık Mahallesi – Etlik Caddesi – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü).

METROBÜS KAPASİTESİ KAÇ KİŞİ OLACAK?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, yeni metrobüsler çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine sahip olacak.