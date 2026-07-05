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Ankara’da NATO gözaltıları sürüyor: 2 ÇHD üyesi öğrenciye gözaltı

Ankara’da NATO gözaltıları sürüyor: 2 ÇHD üyesi öğrenciye gözaltı

5.07.2026 00:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ankara’da NATO gözaltıları sürüyor: 2 ÇHD üyesi öğrenciye gözaltı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), hukuk öğrencileri Boran Işıldak ile Burhan Can'ın NATO Zirvesi öncesinde Ankara'nın Tuzluçayır Mahallesi'nde gözaltına alındığını duyurdu. Dernek, öğrencilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.
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Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), hukuk öğrencileri Boran Işıldak ve Burhan Can'ın Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı.

ÇHD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki hukuk öğrencisinin NATO Zirvesi öncesinde Ankara'nın Tuzluçayır Mahallesi'nde gözaltına alındığı bildirildi.

Dernek açıklamasında, “Komisyon üyesi arkadaşlarımız Boran Işıldak ve Burhan Can, eli kanlı terör örgütü NATO’nun gelişi bahanesiyle Ankara Tuzluçayır’dan gözaltına alındı. 

NATO’ya dikensiz gül bahçesi vaadedenler haksız çıkacak!

Arkadaşlarımız Serbest Bırakılsın!” denildi.

 

İlgili Konular: #NATO #ÇHD