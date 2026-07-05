Ankara’da NATO gözaltıları sürüyor: 2 ÇHD üyesi öğrenciye gözaltı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), hukuk öğrencileri Boran Işıldak ve Burhan Can'ın Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı.
ÇHD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki hukuk öğrencisinin NATO Zirvesi öncesinde Ankara'nın Tuzluçayır Mahallesi'nde gözaltına alındığı bildirildi.
Dernek açıklamasında, “Komisyon üyesi arkadaşlarımız Boran Işıldak ve Burhan Can, eli kanlı terör örgütü NATO’nun gelişi bahanesiyle Ankara Tuzluçayır’dan gözaltına alındı.
NATO’ya dikensiz gül bahçesi vaadedenler haksız çıkacak!
Arkadaşlarımız Serbest Bırakılsın!” denildi.
Komisyon üyesi arkadaşlarımız Boran Işıldak ve Burhan Can, eli kanlı terör örgütü NATO’nun gelişi bahanesiyle Ankara Tuzluçayır’dan gözaltına alındı.— ÇHD İstanbul Öğrenci, Stajyer ve İşçi Avukat (@chdogrencikom) July 4, 2026
NATO’ya dikensiz gül bahçesi vaadedenler haksız çıkacak!
Arkadaşlarımız Serbest Bırakılsın!