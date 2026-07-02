Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri: Motokurye, scooter ve ağır tonajlı araçlara yasak

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kent genelinde kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirleri uygulanacak.

UKOME kararı doğrultusunda alınan önlemler kapsamında, motokuryeler, scooterlar ve ağır tonajlı araçlara yönelik geçici yasaklar getirildi.

SCOOTER VE MOTOKURYELERE GÜZERGAH YASAĞI

6-9 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa ve Etimesgut havalimanları başta olmak üzere devlet başkanlarının geçiş güzergahları, etkinlik alanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi ile çok sayıda otelin bulunduğu bölgelerde scooter kullanımına izin verilmeyecek.

Bu alanlarda bulunan scooterların da 4 Temmuz'a kadar kaldırılması istendi.

Aynı tarihlerde Mevlana, Özal, Atatürk, İnönü, Dumlupınar ve Anadolu bulvarları ile bağlantılı yollarda motokuryelerin faaliyet göstermesi de yasaklandı.

AĞIR TONAJLI ARAÇLAR KENTE GİREMEYECEK

Yakıt tankerleri, beton mikserleri, çekiciler ve diğer ağır tonajlı araçların Ankara şehir merkezine girişleri 5 Temmuz saat 16.00'dan 10 Temmuz saat 10.00'a kadar yasaklandı.

GIDA VE İLAÇ TAŞIYAN ARAÇLARA ÖZEL DÜZENLEME

Gıda taşıyan kamyonların 6 Temmuz saat 00.00 ile 9 Temmuz saat 05.00 arasında belirlenen güzergahları kullanarak GİMAT ve Toptancı Hali'ne ulaşmalarına izin verilecek.

İlaç ve bozulabilecek acil malzeme taşıyan araçlar ise aynı tarihler arasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı kullanabilecek ancak Dumlupınar, 1071 Malazgirt, Sakıp Sabancı, Anadolu, Ankara, Mevlana, İnönü ve Atatürk bulvarlarına giriş yapamayacak.

PARK YASAĞI DA UYGULANACAK

Zirve güzergahları üzerinde bulunan konut, iş merkezi, kamu kurumu, üniversite, AVM, market otoparkları ile araç servislerinin önlerine 4-9 Temmuz tarihleri arasında araç, karavan ve konteyner park edilmesine de izin verilmeyecek.