Ankara'da OSB’de korkutan yangın!

15.10.2025 10:42:00
Yenimahalle ilçesinde bulunan Ostim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir iş yerinde yangın çıktı. Ekipler müdahale için olay yerine sevk edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Ostim OSB Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Via Pia Maket ve Model adlı iş yerinin eksi 2’nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Batıkent ve İvedik OSB itfaiye istasyonlarından ekipler olay yerine sevk edildi.

Yangının büyüme ihtimaline karşı Merkez İtfaiye İstasyonu’ndan ikinci ekip, köpük kulesi, köpük tankeri ve çok sayıda temiz hava solunum cihazı takviye olarak olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

