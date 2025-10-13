Taksim’de nostaljik tramvayda korkutan yangın!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi’nde dün akşam saat 19.45 sıralarında korkutan bir yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Taksim Meydanı ile Taksim Tüneli arasında hizmet veren nostaljik tramvayın ön kısmında yolcuların indiği sırada yangın çıktı. Vatman Yasin B. (44) yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen teknik ekiplerin kontrollerinde yangının kısa devre nedeniyle çıktığı belirlendi. İncelemelerin ardından tramvay garaja çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.