Ankara'da sağanak kabusu: Yol çöktü, alt geçitler su altında kaldı, tarım arazilerini sel vurdu!

Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak, etkisini artırarak devam etti. Yağış nedeniyle alt geçitler, cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.



Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da alt geçitlerde mahsur kaldı. Keçiören ilçesindeki Şehit Kubilay Mahallesi'nde yol çökerken, yol kenarındaki çöp konteynerleri de yağmur suyu ile sürüklendi. Öte yandan Beypazarı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. İlçedeki birçok tarım arazisi, su altında kaldı. Bala ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle de sokaklar beyaza büründü.