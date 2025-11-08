Ankara’da sahte hisse vurgunu: Şüpheli isimde AKP ayrıntısı

Ankara’da sahte hisse satışıyla 200 kişinin dolandırıldığı, şüphelilerin yaklaşık 30 milyon liralık vurgun yaptığı ileri sürüldü. İddialara göre şüpheli M.B. ve A.G., iki adet kooperatif kurdu. 2024 yılının başlarında söz konusu 200 kişiye, Gölbaşı bölgesinde bulunan ve sahibi olduklarını iddia ettikleri bir taşınmazdan 85-150 bin lira arası değişen fiyatlarla hisse satışı yaptı.

Alıcıların güvenini kazanan iki şüpheli, Gölbaşı 1. Noterliği’nde hisse devir sözleşmelerini yaptı. Daha sonra ise taşınmazın söz konusu şüphelilere ait olmadığı öğrenildi. Ellerinde dekont ve görüşmelere ilişkin video kayıtları bulunduğunu söyleyen mağdurlar, yaklaşık 2 yıldır zararlarının karşılanmasını beklediklerini ifade etti. Mağdurlar, 4’ü gerçek 3’ü tüzel olmak üzere 7 kişi hakkında dün Ankara Adliyesi’nde nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

‘NÜFUZUNU KULLANARAK MÜVEKKİLLERİ GEÇİŞTİRİYOR’

Edinilen bilgiye göre olayın şüphelilerinden olan M.B, 2018 yılında AKP’den belediye başkanlığı için aday adayı oldu. M.B’nin oğlunun da AKP’nin yerel örgütlerinden birinin başkanlığını yaptığı öğrenildi. Mağdurların avukatı Onur Parlak, şüpheliye ilişkin yaptığı açıklamada, “Siyasi bağlantıları sebebiyle müvekkilleri geçiştirdiğini ve nüfuzunu kullanarak müvekkillerimin mağduriyetini gidermediğini düşünüyoruz” dedi.