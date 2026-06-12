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Ankara'da 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 2 tutuklama

Ankara'da 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 2 tutuklama

12.06.2026 15:47:00
Güncellenme:
DHA
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Ankara'da 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 2 tutuklama

Ankara'da 'siber dolandırıcılık' suçundan haklarında 68 yıl 6 ay ile 43 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için özel ekip oluşturdu.

Siber dolandırıcılık dosyalarından hakkında 48 arama kaydı ve 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. ile hakkında 22 ayrı aranma kaydı ile 43 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç.K.'nın belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.

2 TUTUKLAMA

Özel Harekat polislerin katılımıyla düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları adreste kaçma düzeneği oluşturdukları belirlendi.

2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı.

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