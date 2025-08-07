Ankara’da sokak ortasında gençlerin üzerine aracını sürdü: Sokakta şiddet hız kesmiyor

Son dönemde artan sokak ortasında şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre Ankara Mamak Misket Caddesi’nde Serdar Can Akşit (18) ve arkadaşları oturdukları parktan ayrılmaya hazırlandıkları sırada yanlarına gelen aracın önce sözlü saldırısına uğradı. Aracın şoförü A.O.G., Akşit ve arkadaşlarına ‘Siz kime küfrediyorsunuz’ demesi üzerine ‘Biz kimseye küfretmiyoruz’ yanıtını aldı.

İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Yanıttan memnun kalmayan kişi, kısa bir süre sonra dönüşü yapıp aracı Akşit ve arkadaşlarının üstüne sürdü. Saldırı sonrası vücudunda pek çok kırık meydana gelen Akşit ameliyata alınırken, polis tarafından ifadesi alınan A.O.G., daha sonra serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası tarafından da kayda alınan olay sonrası Cumhuriyet’e konuşan Akşit’in annesi Zehra Kaya, oğlunun şiddetten uzak, kendi halinde ve başarılı bir sporcu olduğunu belirtti.

Görüntülerle kayıt altına alınan saldırı yüzünden oğlunun futbolculuk hayatının bitebileceğini vurgulayan Kaya, “Saldırganın o esnada kendisinde olmadığı belirtiliyor. Kasten çocuğumun üzerine araba sürdüğü ortada olan kişi, buna karşın ifadesi alınıp serbest bırakılıyor. Ülkenin mevcut yapısında maalesef böyle bir karar bekliyorduk. Yine de pes etmeyeceğim ve oğluma bunu yapan o kişi hak ettiği cezayı alana kadar hukuk mücadelemi sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.