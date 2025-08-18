Ankara’da yapılacak yürüyüş ve iş bırakma eylemi öncesi PTT, çalışanlarını tehdit etti

Milyonlarca memur ve emeklinin ücretlerini belirleyecek 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde hükümetin 2026 için yüzde 10+6, 2027 için yüzde 4+4 zam teklifine tepki büyüyor. Yaklaşık 2 milyon 300 bin memurun üyesi olduğu tüm konfederasyonlar bugün Ankara’da yürüyüş ve 81 ilde ise iş bırakma eylemi yapacak. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ise çalışanlarına gönderdiği resmi yazıyla 18 Ağustos’ta yapılacak iş bırakma eylemine katılmalarını yasakladı.

Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş’in yanı sıra yasa gereği masaya oturamayan KESK, BASK, Devlet Memurları Konfederasyonu, Asim-Sen, Hak-Sen ve Yurt-Sen’in de destek verdiği eylem, kamu çalışanlarının ortak tepkisini ortaya koyarken kamu çalışanların iş bırakma eylemini kırmak için Defterdarlık’tan sonra Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nden (PTT) de engelleme adımı atıldı. PTT çalışanlarına gönderdiği yazıyla iş bırakma eylemine katılmalarını yasakladı.

PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı imzasıyla yayımlanan kurumun resmi yazısında 18 Ağustos’ta yapılacağı açıklanan iş bırakma eylemine PTT çalışanlarının “kesinlikle katılmaması”, kamu hizmetlerinin aksamaması için tüm personelin görev yerlerinde bulunmasının zorunlu olduğu, iş bırakmaya katılan personel hakkında disiplin hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağı, idarecilerin görev başında bulunarak iş bırakmaya katılan çalışanları tespit edeceği bildirildi.

Ancak sendikaların aldığı karar doğrultusunda iş bırakan kamu personeline verilen cezalarla ilgili Anayasa Mahkemesi daha önce hak ihlali kararları vermişti. Bu nedenle de sendikalar, üyelerinin önümüzdeki günlerde herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmamaları, anayasal haklarının engellenmemesini talep ediyor.

‘SÖKE SÖKE ALACAĞIZ’

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, bütçe kaynaklarının şirketlere ve faizlere aktarıldığını vurgulayarak “Ama sıra milyonların insanca yaşamasına gelince para yok. Bu modernlikten uzak bir tutumdur. Taleplerimizi görmezden gelemezler. 500 bin yurttaş Ankara’da yürürse hükümetin tavrı değişir” dedi.

KESK Genel Başkanı Ahmet Karagöz de örgütlü mücadeleyi büyütme çağrısını yineleyerek şunları söyledi:

“İktidarını sefalet üzerine kuranlar bilsin ki zafer, emekçilerin olacak. Bizim silahımız, yasaların da tanıdığı en meşru gücümüz: Üretimden gelen gücümüzdür. Hakkımızı dilenerek değil, sokakta, grevde, fiili-meşru mücadeleyle kazanacağız. Ve bilin ki bizimle dalga geçenlerin huzurunu, meydanlarda söke söke alacağız”.